أبرز الموادثقافة وفنون

رسميًّا.. إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده بأبها

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 8:44 مساءً

المناطق_الرياض

 

أعلنت شركة روتانا، اليوم الأحد، عن إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده بمدينة أبها بمنطقة عسير، يوم السبت المقبل.

وقال الحساب الرسمي لحفلات “روتانا” على موقع “تويتر” في تنويه للمواطنين حول حفل الفنان محمد عبده في أبها: “نأسف لإبلاغكم بأنه لعدم جاهزية مسرح طلال مداح (المفتاحة) في عسير ولعدم انتهائه من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة فقد تقرر إلغاء الحفل”.

 

وأضاف الحساب أنه سيتم إعادة المبالغ المستحقة لجميع مشتري التذاكر.

أخبار قد تهمك

 

وكان من المقرر أن يحيي محمد عبده الحفل يوم السبت المقبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ92.

Advertisements
Advertisements

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 18 سبتمبر 2022 - 8:44 مساءً
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock