“رصد” متحور أوميكرون “EG.5” بالكويت

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رصدت وزارة الصحة الكويتية، المتحور “EG.5″، والذي يعد أحد المتحورات الفرعية لفيروس أوميكرون.

وأوضحت الوزارة، خلال بيانٍ لها، أن ظهور هذا المتحور يعد أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق، مؤكداً أنه تم رصده في 50 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى، إلا أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد، داعية من يشعرون بأي أعراض أو علامات عدوى تنفسية، لعدم مخالطة الآخرين.

وشددت على ضرورة استكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الخطر، والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين ورواد المؤسسات العلاجية.