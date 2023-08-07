رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان

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رصدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية نوعين جديدين من الطيور داخل أراضي المحمية، الأول هو طائر النورس من نوع مستدق المنقار (Larus genei) Slender-billed Gull ، وهذا النوع يعتبر نادراً ما يُشاهد في الأماكن الصحراوية، ويشاهد بكثرة في المناطق الساحلية وخصوصاً في فصل الشتاء، والنوع الآخر الذي تم رصده هو طائر النحام الكبير Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) ، وسجل هذا النوع في المملكة بشكل عام كمهاجر متكاثر وعابر، ويعتبر من الطيور الزائرة شتوياً خصوصاً على السواحل الشرقية والغربية إضافة إلى المنطقة الوسطى بسبب مرحلة الانتقال بين السواحل.

وبناءً على عمليات الرصد والمتابعة الدورية التي تقوم بها الكوادر المختصة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من أجل تحقيق أهم الأهداف الإستراتيجية وهو “تأهيل النظم البيئية المتدهورة وحفظ الموائل والحياة الفطرية” ، وبعد رصد طائرين جديدين أصبح عدد أنواع الطيور التي تم تسجيلها في المحمية حتى الآن 288 نوعاً من أصل 499 نوعاً مسجلة في جميع مناطق المملكة أي ما نسبة 57% من إجمالي الطيور المسجلة في المملكة وهذا يدل على أهمية موقع المحمية للطيور في المملكة.

الجدير بالذكر أن المحمية تقع على أهم ممرات الهجرة الرئيسية للطيور حيث إن النسبة الأكبر من الطيور المسجلة في المحمية هي من الطيور المهاجرة وهذا يدل على أهمية موقع المحمية بالنسبة للطيور المهاجرة إذ تعتبر المحمية موقعاً مناسباً وملائماً للعديد من الأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي.

هذا وتتميز محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بطبيعتها وتنوعها البيئي الفريد، إلى جانب النسق الطبيعي الخلاب والثقافة العريقة،وتستوطن المحمية العديد من النباتات والحيوانات والطيور إذ تحتضن المحمية أكثر من 400 نوع من النباتات وأكثر من 300 نوع من الحيوانات والطيور، كما سُجل اكثر من 20 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية إذ تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.