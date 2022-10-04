رصد 118 مخالفة على الورش الصناعية بالدمام

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رصدت أمانة المنطقة الشرقية خلال حملتها التوعوية الأولى تحت عنوان “مخاطر سكب الزيوت في شبكات تصريف الأمطار” على ورش المناطق الصناعية بالدمام، نحو 118 مخالفة لمخالفتها التعليمات والتحذيرات المتبعة.

وأوضحت أمانة الشرقية، أن الحملة التي انطلقت في يوليو الماضي، تستهدف خلال زيارتها الميدانية التفتيشية منع تصريف أي نفايات سائلة كيميائية عبر شبكات تصريف مياه الأمطار، والحد من التلوث البيئي والمحافظة على سلامة البيئة البحرية، مشيرة إلى أن الزيارات بلغت 271 زيارة في كل من صناعيتي “دلة” و”الخضرية” بمدينة الدمام.

وأبانت أنه تم تنفيذ حملة توعوية مسبقة للتعريف بمخاطر العبث بالبيئة، وتوعية العاملين في الورش الصناعية حول مخاطر الزيوت والمواد الكيميائية في شبكات تصريف مياه الأمطار، والآثار الناجمة عنها، وخطرها على بيئة الحياة البحرية، حيث شارك فيها 100 متطوع ومتطوعة ضمن خطط المشاركة المجتمعية، وزيارة أكثر من 800 ورشة صناعية، وتوزيع عدد من المطويات التوعوية التي تسهم في تثقيف العاملين في المنشآت المستهدفة ونشر التوعية للحفاظ على سلامة البيئة، والتعريف بكون عملية سكب الزيوت والمواد الكيميائية مخالفة تستوجب المحاسبة القانونية والغرامات المالية.