رصد 5 أعشاش للنعام تحوي أكثر من 80 بيضة بمحمية الإمام سعود

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رصد 5 أعشاش للنعام خلال جولة ميدانية لفريقها بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضح المركز أن هذه الأعشاش تحوي أكثر من 80 بيضة، كما جرى رصد أكثر من 24 فرخًا في أماكن متفرقة بمحمية الإمام سعود.

وأبان أن ذلك جاء نتيجةً للجهود المبذولة في برنامج إعادة توطين النعام في بيئاته الأصلية.