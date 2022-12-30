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رصد 5 أعشاش للنعام تحوي أكثر من 80 بيضة بمحمية الإمام سعود

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 ديسمبر 2022 - 10:06 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رصد 5 أعشاش للنعام خلال جولة ميدانية لفريقها بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضح المركز أن هذه الأعشاش تحوي أكثر من 80 بيضة، كما جرى رصد أكثر من 24 فرخًا في أماكن متفرقة بمحمية الإمام سعود.

وأبان أن ذلك جاء نتيجةً للجهود المبذولة في برنامج إعادة توطين النعام في بيئاته الأصلية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 30 ديسمبر 2022 - 10:06 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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