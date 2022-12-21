رغم التحذير الروسي.. واشنطن تقدم “باتريوت” لأوكرانيا

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن المساعدات العسكرية الجديدة تتضمن نظام الدفاع الجوي “باتريوت”، الذي طالما طالب زيلينسكي بالحصول عليه لمواجهة الضربات الصاروخية الروسية، لكن واشنطن لم تصغ لهذا الطلب في الأشهر الماضية.

وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بزيارة زيلينسكي إلى واشنطن اليوم “لتأكيد التزامنا نحو الشعب الأوكراني”.

وقالت إن الكرملين حاول خلال الأيام الـ300 الماضية و”فشل في مسح أوكرانيا عن الخريطة”، مضيفة “أن روسيا تحاول حاليا توظيف الشتاء كسلاح لتجويع المدنيين الأوكرانيين وتعريضهم للبرد القارس، ودفع العائلات للنزوح عن منازلها”.

وردا على ذلك، قالت الخارجية الأميركية، إن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية حاسمة لمساعدتها على الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وتشمل المساعدات العسكرية الأميركية مليار دولار لتعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع الجوي لتصبح أكثر دقة، أي نظام باتريوت، بالإضافة إلى معدات حيوية ستستخدمها كييف في الدفاع عن نفسها في ساحة المعركة.

وستعلن وزارة الدفاع “البنتاغون” عن مساعدات أخرى بقيمة 850 مليون دولار في وقت لاحق اليوم.

وبهذا، ترتفع المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا إلى 21 مليار دولار أميركي منذ وصول بايدن إلى الحكم.