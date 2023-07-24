رغم التراجع.. “ثريدز” يتحدى “تويتر” بالمحادثات

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ألمح رئيس “ميتا” مارك زوكربيرغ إلى إمكانية إطلاق ميزة في “ثريدز” أو تطبيق جديد للمحادثات العامة يستقطب فيه مليار مُستخدم.

وعبر زوكربيرغ عن تحديه لمنصة “تويتر” رغم تسجيل انخفاض في “ثريدز” بنسبة 70% تقريباً في عدد المُستخدمين النشطين يومياً منذ ذروته في 7 يوليو الجاري.

ولفت إلى أن “ثريدز” هي محاولة من شركته لاقتناص الفرص في السوق الذي طالما تمتع به “تويتر”، مضيفاً: “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص، لقد أتيحت الفرصة لتويتر للقيام بذلك لكن المنصة لم تنجح في ذلك، ونأمل أن نفعل ذلك”.

ويبلغ عدد المُستخدمين النشطين يومياً في “ثريدز” نحو 13 مليوناً انخفاضاً من 44 مليوناً في 7 يوليو، كما أصبح متوسط الوقت اليومي الذي يقضيه المستخدم على التطبيق هو أربع دقائق وهو ما يقل عن ذروة يوم الإطلاق البالغة 19 دقيقة.