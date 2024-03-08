رفض استئناف ريال مدريد على إيقاف بيلينغهام

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رفضت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم استئناف ريال مدريد بشأن عقوبة جود بيلينغهام ليتأكد غياب الإنجليزي الدولي عن المباراتين المقبلتين للريال في الدوري.

بيلينغهام حصل على بطاقة حمراء عقب صافرة نهاية مباراة فالنسيا التي انتهت بالتعادل (2-2). واعترض اللاعب بحدة على قرار الحكم جيل مانزانو بإطلاق صافرة النهاية بينما كانت رأسية اللاعب في طريقها إلى الشباك لتمنح الفريق ثلاث نقاط غالية في سباق الصدارة، وفق “الشرق”.

واعتبر الحكم أن بيلينغهام خاطبه “بأسلوب عدواني وصرخ في وجهه” لذلك تم تطبيق المادة 124 من قانون الانضباط على الدولي الإنجليزي.

وتقدم ريال مدريد باستئناف يفيد بأن لاعب كرة القدم لم يهن الحكم، بل كانت ردة فعله لها علاقة بالتوتر السائد في تلك اللحظة.

وبحسب لجنة الاستئناف فإن ريال مدريد قدم مقطع فيديو يظهر تواجد اللاعب، إلى جانب لاعبين آخرين، بجوار الحكم. علاوة على ذلك، فإن النادي اعترف ضمنياً بالخطأ، لذلك عوقب اللاعب بالحد الأدنى وهو مباراتين بدلاً من ثلاث مباريات.

ومن المرتقب أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً عن مباراتي سيلتا فيغو وأوساسونا في الدوري الإسباني يومي 10 و16 مارس.