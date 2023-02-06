رفع أكثر من 4,500 متر مكعب من المخلفات خلال أسبوع برفحاء

المناطق_الحدود الشمالية

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، حملة لمعالجة التشوه البصري رفعت خلالها، أكثر من 4,500 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة.

كما أسفرت جهود البلدية خلال نفس الفترة عن رصد وإزالة 3,950 مترًا مربعًا من الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام على الجدران، وإزالة 6 سيارات تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين العامة.

كما تم إصلاح 2,700 متر مربع من حفر الشوارع والتشققات والأرصفة المتهالكة، وإصلاح 45 من أعمدة الإنارة، ومعالجة 30 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإصلاح 500 متر طولي بردورات الأرصفة والخطوط، وإزالة وتحسين 32 حاجزًا خرسانيًا.