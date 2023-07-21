رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

المناطق_متابعات

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة Warmińsko-Mazurskie ببولندا.

وأبانت أنها اتخذت هذا القرار بناءً على تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة Warmińsko-Mazurskie، وعدم تسجيل أي حالات تفشٍّ جديدة للمرض فيها.

يذكر أن الهيئة قررت، أول أمس (الأربعاء)، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة Podlaskie في بولندا بسبب تفشي مرض نيوكاسل بها.