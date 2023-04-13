رفع دعوى ضده.. ترامب يطالب محاميه السابق بتعويض 500 مليون دولار

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تقدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكوى قضائية ضد محاميه السابق مايكل كوهين، وطالبه بتعويض قدره 500 مليون دولار لخرقه اتفاق السرية بينهما.

وجاء في الدعوى أن السلوك غير اللائق والمستمر والتصعيدي لكوهين بلغ مستوى تصاعديا ولم يترك لترامب أي خيار سوى طلب التعويض المادي عن طريق القضاء

ووُجّهت لترامب 34 تهمة بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ مالي للممثلة ستورمي دانيالز مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما، فيما أكد كوهين إنه سدّد المبلغ مقابل صمت دانيالز.

ويعد كوهين أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين خلصت إلى توجيه الاتهام لترامب، ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.