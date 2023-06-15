“رفع كفاءة المرشدين السياحيين” .. ورشة بغرفة الأحساء

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نظّمت غرفة الأحساء ممثلة بلجنة السياحة والترفيه أمس، ورشة عمل بعنوان “رفع كفاءة المرشدين السياحيين للموسم السياحي القادم”، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، ومشاركة عددٍ من المرشدين السياحيين في الأحساء، وذلك بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة.

وتهدف الورشة إلى تنمية وتطوير المهارات العملية والقدرات المهنيّة للمرشدين والمرشدات السياحيين وبناء العمق المعرفي الخاص بالجولات السياحيّة وطرق التواصل الفعال في الإرشاد السياحي وتمكينهم من المسارات السياحية في المحافظة التي تُعد أحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة وضمن أهم مواقعها المُسجّلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وقدّمت خلال الورشة أوراق عمل حملت عناوين؛ “مستقبل الإرشاد والسياحة بالأحساء”، و “بروتوكولات الإرشاد السياحي”، و “كيف تصبح مرشداً سياحياً مبدعاً ؟”، و “كيفية التعامل مع السائح الأجنبي”.

وفي ختام الورشة تم طرح عدد من المداخلات والأسئلة والآراء حول موضوع الورشة.

وأكدت اللجنة على أهمية البرامج التدريبيّة والورش العمليّة التي تساعد المرشدين السياحيين على إتقان قيادة الجولات الإرشادية وتقديم تجارب سياحيّة شيّقة وحزمة متنوعة ومتكاملة للضيوف، وإبراز المقومات السياحية في الأحساء، بما يُسهم في تنشيط وتنمية القطاع السياحي ويعزّز تجربة السائح وجذب الاستثمارات وتعزيز الاستدامة السياحيّة.