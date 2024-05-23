“رفق لرعاية الأيتام” تسلم مستفيدي الجمعية وحداتهم السكنية الجديدة

المناطق_عمر آل قايد

سلّمت جمعية رفق لرعاية الأيتام بمحايل عسير اليوم، “12” وحده سكنية لمستفيدي الجمعية، ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموي.

وأوضح مدير عام الجمعية عمر محمد السيد، أن تسليم الوحدات يمثل من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة.

وذكر “السيد” أن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الإسكان والقطاع الثالث، ممثلاً بالجمعيات رفق من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجاً وَفْق معايير واضحة.

وأكد أنه يجري تسكين المستفيدين حسب آلية البحث الاجتماعي وتوافقها مع شروط مبادرة الإسكان التنموي وترشيح الأسماء ورفعها لوزارة الإسكان لتأكيد استحقاقها.

ووجه الشكر وعظيم الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم اللامحدود الذي يشهده القطاع الخيري على مستوى المملكة من دعم ورعاية وعناية خاصة من قبل المسؤولين للوصول بالمستفيد للاكتفاء الذاتي وتقديم المعونة والدعم الكامل.