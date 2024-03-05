“رقص الإبل” .. فن استعراضي يجذب زوار القرية التراثية بحائل

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لقي الفن الاستعراضي “رقص الإبل” الذي تشارك به الهجانة السلطانية العمانية تفاعلاً واسعاً، وإشادة من زوار القرية التراثية بمهرجان “جادة الإبل” بحائل .

ويشهد مسرح القرية التراثية طيلة أيام المهرجان حضور العديد من الجماهير لمشاهدة عرض “رقص الإبل” التي ظهرت فيها مهارات الفنون التراثية للهجانة السلطانية، حيث حظيت هذه المشاركة بحضور جماهيري واسع بالمهرجان وسط انبهار كبير من الحضور .

وتقدم الهجانة السلطانية من سلطنة عمان المشاركة في مهرجان جادة الإبل بحائل 11 عرضًا فنيًا تُظهر من خلاله جماليات هذا التراث الأصيل، المنتشر في الخليج وتتميز به السلطنة وتوارثه المجتمع العماني وحرص عليه .

وتؤدي الهجانة السلطانية فقرة فن الهمبل على ظهور الإبل، وهو فن غنائي تقليدي يؤديه الرجال على ظهور الهجن، واستعراض مهارات الإبل، حيث يقوم فيها مجموعة من أفراد الهجانة السلطانية بالعديد من الاستعراضات وفنون المهارات الخاصة بالهجن، بينما تأتي فقرة استعراض مهارات ركوب الإبل، بتقديم عروض ومهارات مختلفة في الاستعراضات على ظهور الهجن، كما تفاعل الزوار مع فن الشلة، والدخول على ظهور الهجن في القوس الملتهب، وفن التغريد على ظهور الإبل .