رقم إيجابي لمنتخب المغرب تحت قيادة وليد الركراكي

حقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم فوزا مهما وتاريخيا على المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم بمونديال قطر، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب الثمامة.

وقطع المنتخب المغربي شوطا كبيرا في التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العالم بعدما حصد 4 نقاط في جولتين أمام كرواتيا وبلجيكا ليحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة بالتقاسم مع كرواتيا.

وحفاظ منتخب المغرب في أول جولتين من دور المجموعات على نظافة شباكه أمام وصيف وثالث نسخة كأس العالم 2018، حيث نجح الفريق في عدم استقبال أي أهداف ليواصل أرقامه الإيجابية.

ويواصل وليد الكراكي تقديم عروضه الجيدة للغاية مع أسوط الأطلس بعد توليه المهمة لقيادة المنتخب، حيث خاض ست مباريات ما بين الودية والرسمية وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الـ6 التي لاعبها.

بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية وغانا بكأس العالم 2022