رقم تاريخي ينتظر ميسي ضد كرواتيا

يستضيف المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره المنتخب الكراوتي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الـ 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.

ومن المقرر، أن يتقابل منتخب الأرجنتين مع كرواتيا بدور الـ4 يوم الثلاثاء المقبل، االمـوافق 13 ديسمبر 2022، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية (التوقيت المحلي) والساعة التاسعة يتوقيت القاهرة.

رقم تاريخي

يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته رقم 25 في كأس العالم ضد كرواتيا الثلاثاء المقبل، ليتساوى مع الألماني لوثار ماتيوس في المركز الأول كـ أكثر من خاض مبارياـــــت في تاريخ المونديال، ومع تبقي مبارتين للأرجنتين “النهائي أو تحديد المراكز” فإن ميسي سينفرد بهذا الرقم التاريخي.