رقم سلبي في مسيرة رونالدو مع البرتغال بكأس العالم

فشل المنتخب البرتغالي في التأهل للدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي في ثمن النهائي بعد الخسارة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم على ملعب الثمامة.

وتبخر حلم الأسطورة البرتغالية في التتويج بلقب كأس العالم، أو الوصول لمربع الكبار، وغادر المونديال من دور الثمانية، ليفشل رونالدو في تحقيق البطولة الوحيدة التي لم يحققها في مسيرته الرياضية.

وتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية ويحجز تذكرة العبور للدور نصف النهائي.

وسجل رونالدو رقم سلبي في مسيرته الرياضية، حيث لم يكن له أي مراوغة صحيحة في جميع المباريات التي لعبها مع المنتخب البرتغالي خلال مباريات كأس العالم 2022، ليكون رقم سلبي في مسيرة رونالدو التي شارفت على النهاية.

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