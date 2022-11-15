رقم سلبي للأخضر قبل انطلاق كأس العالم 2022

يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه ببطولة كأس العالم، وللمرة الثانية على التوالي، كأكثر المنتخبات العربية المشاركة في المونديال.

خبرة رينارد

ويعول الشارع الرياضي السعودي على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، بتقديم نسخة استثنائية في مونديال الدوحة، وعدم تكرار نتائج مونديال الأخضر بمونديال روسيا 2018.

ويختتم الأخضر آخر لقاءاته الودية أمام كرواتيا مساء غد الأربعاء، حيث يلتقي المنتخبين على ملعب مرسول بارك بالرياض، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة.

رقم سلبي للأخضر

ويتملك المنتخب السعودي رقما سلبيا خلال مشاركته الـ5 الماضية في نهائيات كأس العالم، حيث يعد الفرق العربي الأضعف دفاعيا، حيث اهتزت شباكه بـ39 هدف.

مشوار الأخضر بكأس العالم

وسيبدأ الأخضر مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين الأول على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

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