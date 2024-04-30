رقم قياسي جديد لتير شتيغن: حارس برشلونة يعادل إنجاز أسطورة النادي

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عادل الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة رقم داني ألفيش التاريخي كثاني أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة مع النادي طوال تاريخه بعدما ظهر في مباراته رقم 408 الاثنين أمام فالنسيا والتي كسبها فريقه 4-2.

ويتصدر أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر نجوم برشلونة الأجانب خوضا للمباريات مع الفريق، بعدما شارك في 778 مباراة، قبل رحيله في صيف عام 2021 للانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما جاء مواطنه خافيير ماسكيرانو في المركز الرابع بالقائمة برصيد 338 مباراة، فيما حل الكرواتي إيفان راكيتيتش في المركز الخامس بعدما لعب 310 لقاءات.

وبات تير شتيغن على بعد مباراتين فقط من معادلة عدد المباريات التي خاضها حارس مرمى الفريق المعتزل أندوني زوبيزاريتا، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الحراس مشاركة في اللقاءات مع الفريق في جميع البطولات، فيما يتصدر الحارس الإسباني السابق فيكتور فالديس تلك القائمة، بعدما دافع عن مرمى الفريق في 535 مباراة.

وظهر تير شتيغن (32 عاماً) مع برشلونة للمرة الأولى شهر سبتمبر 2014 في مباراة أمام أبويل نيقوسيا القبرصي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.