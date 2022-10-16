رقم قياسي جديد لـ الاتحاد منتظر أمام الوحدة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره الوحدة في دوري روشن للمحترفين على معلب ستاد الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، حيث لعب الفريق 7 مباريات ححق الفوز في أربع جولات وتعادل في ثلاث مباريات دون تلقي الخسارة في أي مباراة، وحصد 15 نقطة كاملة.

ويطمح الاتحاد لتفادي الخسارة للمرة الثامنة على التوالي هذا الموسم، وفي حال تحقيق العميد لنتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الوحدة، سيكون الموسم الثالث الذي يتفادى فيه الفريق الهزيمة في أول 8 جولات بالدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم 2008-2009 و2010-2011.