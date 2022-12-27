رقم قياسي غير مسبوق لـ حمدالله في الدوري السعودي

قاد المهاجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد فريقه إلى للفوز بثلاثية على نادي التعاون في الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

وتمكن عبدالرزاق حمدالله، من تسجيل هدفين في مرمى التعاون، ليسهم بذلك في صعود الاتحاد للمركز الثالث برصيد 21 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة.

وأصبح حمد الله اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من عدد المباريات التي خاضها، من بين اللاعبين الذين أحرزوا 50 هدفا أو أكثر في المسابقة.