ركن الأدوات الزراعية بالمهرجان الزراعي الثاني بقلوة يُعيد لأذهان الزوار أدوات حرفة الزراعة قديماً

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أعاد ركن الأدوات الزراعية القديمة التي تشتهر بها منطقة الباحة المهرجان الزراعي الثاني بمحافظة قلوة لأذهان زوار المهرجان تلك الأدوات التي سخّرها المزارعون قديمًا لحراثة الأرض وحصادها.

وتُمثِّلُ حرفةُ الزراعة في منطقة الباحة إحدى أهم الحرف التي مارسها الإنسان منذ القدم ، والمدرجات الزراعية شاهد على العمق التاريخي، وما زالت تحكي قصة الإنسان الذي بناها حجرًا حجرًا، وزرعها بأنواع المحاصيل، وحافظ عليها فهي المورد الاقتصادي والزراعي للمدن المجاورة، ومازال بعض المزارعين بالمنطقة متمسكين بتلك الأدوات القديمة في حراثة وزراعة الأرض ، على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للمزارعين من قروض ومعونات وإرشادات في سبيل تحديث أنماط الزراعة والري.

وأضاف عدد من المزارعين المشاركين في المهرجان أنه لم تكن حراثة الأرض وزراعتها وحصادها بالأمر السهل للمزارع قديماً كما هو الحال هذه الأيام مع توفر الأدوات والتقنيات الحديثة.

وأكدوا أهمية تعريف الأجيال بهذه الأدوات التي كان يستخدمها الأجداد والآباء في حرفة الزراعة، ومنها آلةُ المحراث التي لا يزال عدد منهم يستخدمونها في زراعة أراضيهم التي لا تستطيع الآلات الزراعية الحديثة الوصول إليها لوعورة الطرق المؤدية للمدرجات الزراعية، وكان من أبرز الصناعات الخشبية التي كان تنتح قديماً, إضافة إلى المحال، والدراج، واللومة، والسحب والمحطب والمحش والكير وحجر الدياس، فالرعال الذي يستخدم قديما لرفع المياه من الآبار.

يذكر أن المهرجان الزراعي الثاني محافظة قلوة ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يشارك فيه 30 مزارعًا، و7 أركان حكومية، و 4 أسر منتجة وريفية.