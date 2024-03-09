ركن الرقابة الأبوية في معرض برنامج “آمن” في جدة يجذب أولياء الأمور

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حظي ركن الرقابة الأبوية في معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني والمقامة فعاليات نسخته الخامسة في منطقة مكة المكرمة، توافداً واسعاً من أولياء الأمور، للتعرف على أهم المخاطر السيبرانية عند استخدام الأبناء للأجهزة.

وقدم الجناح العديد من النصائح التي يوصي بها البرنامج للتوعية بالأمن السيبراني (آمن)، للحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، إذ تعد تطبيقات الرقابة الأبوية خياراً مثالياً ومهماً للسماح للوالدين بمتابعة نشاط أطفالهم أثناء استخدامهم للإنترنت والإشراف عليهم.

كما استعرض الركن للزوار كيفية تفعيل خصائص الرقابة الأبوية، التي اشتملت على عدد من المحاور كضبط الحدود الزمنية لاستخدام الجهاز، وتصفية المحتوى غير الملائم، بالإضافة إلى الحد من إمكانية تحميل التطبيقات أو زيارة المواقع الإلكترونية غير المناسبة.

ويعد معرض “برنامج آمن” للتوعية بالأمن السيبراني إحدى المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.