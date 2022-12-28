ركن الهجانة السلطانية بمهرجان الإبل يستقبل قرابة ألف زائر خلال 5 أيام

المناطق_واس

استقبل ركن الهجانة السلطانية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق” قرابة ألف زائر على مدار 5 أيام منذ افتتاحه.

ويهدف الركن للتعريف بنشاطات واهتمامات وإنجازات الهجانة السلطانية، من خلال ما يحتويه من صور تعريفية عن الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الهجانة السلطانية.

ويقوم الركن من خلال المشرفين عليه بالشرح للزوار عن مختلف الفنون في التعامل مع الإبل، بالإضافة إلى عرض مرئي حول مختلف المشاركات، كما يحتوي توثيقاً للمشاركات السابقة في المهرجان عن طريق الصور.