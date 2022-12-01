“رهان وعقاب”.. تشيزني يكشف ما حدث بينه وبين ميسي بعد التأهل لدور الـ16

قدم الحكم الهولندي داني مكيلي واحدة من أكثر ضربات الجزاء إثارة للجدل في كأس العالم حتى الآن عندما خرج حارس المرمى البولندي فويتشخ تشيزني من مرماه وتلامس مع وجه المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيده.

في البداية لم يمنح الحكم العقوبة، ولكن بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، تم عكس القرار في النهاية، أثناء مشاهدة ماكيلي على شاشة التلفزيون، أجرى تشــيزني وميسي نقاشًا على أرض الملعب وتم توسط رهان غريب بينهما.

هل سيعاقب أم لا؟

اعترف تشيزني بعد المباراة: “راهنت ميسي على 100 يورو أن الحكم لن يمنح العقوبة لذا خسرت رهانًا مع ميسي، ولا أعرف ما إذا كان ذلك مسموحًا به، ربما سأعاقب لن أدفع له”.

على الرغم من خسارته الرهان، إلا أنه كان يضحك أخيرًا، وأنقذ مجهود ميسي في ركلة جزاء، وكانت هذه ثاني ركلة جزاء ينقذها تشيزني في نهائيات كأس العالم، حيث حرم نجم السعودية سالم الدوسري خلال مباراتهم السابقة.

وفي حين أن تشيزني كان قد تلقى هدفين في نهاية المطاف ضد الأرجنتين مع خسارة بولندا 2-0 فإن الخسارة لن تعني الكثير لأنهم ما زالوا يتقدمون من المجموعة بعد أن فشلت المكسيك في قلب فارق الأهداف بعد هدف في الدقيقة الأخيرة من المملكة العربية السعودية.