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استعرضت قناة العربية قصة “رهف الجديعي”، أول كابتن طيار يقلع من مطار ‎نادي الطيران السعودي بمنطقة ‎القصيم.

وقالت “رهف” ، إنها كانت تهتم بمجال الطيران منذ أن كانت صغيرة، بسبب سفرها عدة مرات إلى أكثر من دولة.

وأكدت أن تجربة الطيران في نادي الطيران السعودي بمنطقة القصيم، هي تجربة مميزة وأضافت لها خبرة واسعة في مجال الطيران.

وأشارت إلى أنها بدأت تهتم بمجال الطيران بعد انتهاءها من دراسة الطب، حيث سعت إلى تحقيق هدفها الذي ينصب بشكل مباشر على مجال الطيران.

ونصحت جميع المهتمين بمجال الطيران إلى إجراء تجربة الطيران في نادي الطيران السعودي بمنطقة القصيم.