رواتب تصل لـ 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة لمختلف المؤهلات في 7 مدن

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أعلنت شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات للعمل في (الرياض، ينبع، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، الخبر، الدمام) برواتب تصل (9,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

1– أمين مستودع. (وظيفتان)

– حاصل على شهادة الدبلوم.

– خبرة 3 سنوات في مجال المستودعات.

– العمل على استقبال وتخزين وجرد المنتجات بالمستودع.

– الراتب من (5,000 – 6,000 ريال).

2– مشرف مبيعات. (10 وظائف – جدة، الرياض)

– حاصل على درجة البكالوريوس.

– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

– الراتب من (8,000 – 9,000 ريال).

3- بائع ومعد قهوة. (وظيفتان – الرياض)

– لا يشترط مؤهل محدد.

– لا يشترط الخبرة السابقة.

– الراتب من (4,000 – 4,500 ريال).

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الجمعة بتاريخ 1444/12/19هـ الموافق بالميلادي 2023/07/07م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

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