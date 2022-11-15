رواتب تنافسية.. وظائف شاغرة في طيران أديل لحملة الثانوية أو ما يعادلها

المناطق_متابعات

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى، بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام) برواتب تنافسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مضيف جوي .

ملخص العمل:

– طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

المسؤوليات:

1- مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.

2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة

3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.

4- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

6- المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المهارات والمؤهلات:

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- الحد الأدنى للعمر 21 سنة، الحد الأقصى للعمر 32 سنة.

3- الحد الأدنى للطول 160 سم .

4- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا أي لغة إضافية (تعتبر ميزة إضافية).

5- شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.

6- خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات (تعتبر ميزة إضافية).

7- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.

8- القدرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

9- جواز سفر ساري المفعول.

نبذة عن الشركة

– طيران أديل هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست عام 2016م، ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة، تقدم خدمة النقل الجوي الاقتصادي الداخلي فقط، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا