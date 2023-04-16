روبوتات ذكية تعزّز كفاءة وجودة الخدمات في المسجد النبوي

المناطق_واس

يشكّل الروبوت الآلي أحد عناصر منظومة العمل في المسجد النبوي, إذ اعتاد الزائرون مشاهدته يعمل بكفاءة عالية ضمن فريق الكوادر الميدانية التي تباشر تقديم الخدمات لقاصدي مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خلال شهر رمضان المبارك.

ويعمل الروبوت الذكي بشكل ذاتي في الممرات الرئيسية وجميع مرافق المسجد النبوي وسطحه وساحاته, مكلّفاً بمهام التعقيم على مدار الساعة ؛ بهدف زيادة كفاءة أعمال التعقيم وتنقية الهواء، وتشمل 5 روبوتات تم تدشينها لتنفيذ أعمال التعقيم حيث تستهلك 10 ليترات يومياً من المواد الصديقة للبيئة لتهيئة بيئة صحية وآمنة للزائرين والمعتمرين.

ويعدّ الروبوت الذكي واحداً من عدة ابتكارات تقنية تم تدشينها؛ بهدف رفع مستوى وجودة مختلف الأعمال في المسجد النبوي, وتقديم الخدمات خلال وقت وجيز, وبطرق ميسّرة, ضمن الجهود المبذولة لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

كما شملت الأجهزة التقنية المستحدثة أجهزة تقوم بغسل وتنظيف الساحات, تعمل بشكل آلي وبطريقة ذكيّة من خلال تثبيت اللوحة الخاصة بالجهاز حيث تقوم بالتعرّف على مهمة العمل عبر الشاشة المثبّتة على الآلة, لتبدأ أعمال الغسيل والتنظيف وفق خريطة المسار المحددة، إضافة إلى كاميرات استكشاف المكان للمحافظة على سلامة المشاة في مواقع الخدمة, ثم العودة إلى موقع الانطلاق بعد اكتمال أعمال التنظيف التي تستمر ما بين ساعتين إلى 4 ساعات خلال مهمة العمل الواحدة.