روبوت دردشة جديد من “ميتا”

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كشف كبير مسؤولي السياسات في شركة ميتا بلاتفورمز أن الشركة استخدمت منشورات عامة في منصتي فيسبوك وإنستجرام لتدريب المساعد الافتراضي الجديد الخاص بها “ميتا إيه.آي” القائم على الذكاء الاصطناعي.

وأشار، وفقاً لـ”رويترز”، إلى أن الشركة استثنت المنشورات الخاصة المتبادلة مع الأسرة والأصدقاء في إطار جهودها لاحترام خصوصية المستخدمين.

بدوره قال رئيس الشؤون العالمية في ميتا نيك كليج إن الشركة لم تستخدم أيضا الدردشات الخاصة الموجودة في خدماتها للتراسل كبيانات تدريبية للنموذج واتخذت خطوات لتصفية البيانات الخاصة من قواعد البيانات العامة المستخدمة في التدريب.

وبيّن “كليج” على هامش مؤتمر “كونيكت” السنوي الذي تقيمه الشركة هذا الأسبوع أن الشركة حاولت استثناء قواعد البيانات التي تتضمن كميات ضخمة من المعلومات الشخصية، مضيفا أن “السواد الأعظم” من البيانات الذي استخدمته ميتا للتدريب كان متاحا بشكل عام.

وذكر أنه بخصوص مواد حقوق الملكية فإنه يتوقع قدرا معقولا من التقاضي بخصوص ما إذا كان المحتوى الإبداعي مشمولا أم لا بمبدأ الاستخدام العادل الحالي الذي يتيح استخداما محدودا للأعمال المحمية لأغراض مثل التعليق والبحث والمحاكاة.

وأشار متحدث باسم ميتا إلى أن شروط الخدمة الجديدة تمنع المستخدمين من توليد محتوى ينتهك الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وذلك في معرض سؤاله عما إذا كانت ميتا قد اتخذت أي خطوات لتفادي إعادة إنتاج الصور الخاضعة لحقوق الملكية.