روبوت على هيئة إنسان لقيادة الطائرات

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ابتكر المهندسون من المعهد الكوري الجنوبي المتقدم للعلوم والتكنولوجيا أول روبوت على هيئة الإنسان يمكنه قيادة الطائرات.

ويستطيع الروبوت المسمى PIBOT دخول قمرة القيادة والتحكم فيها يدوياً، حسب «روسيا اليوم». ويعتمد الطيار الآلي الكلاسيكي في الطائرات على البرامج وليست لديه أطراف لتحريك عناصر التحكم.

ويتمثل تقدم PIBOT على الطيار الآلي في أن الروبوت يمكنه التكيف مع قمرات القيادة وأنظمة الطيران المختلفة دون أن يحتاج إلى تعديل الطائرة. ويتعلم PIBOT قيادة الطائرة عن طريق معالجة اللغة الطبيعية لقراءة تعليمات الاستخدام.

كما يمكن للروبوت أيضاً دراسة الوضع في قمرة القيادة باستخدام الكاميرا والتصرف تماشياً مع تغيرات الأوضاع. وPIBOT قادر على قيادة الطائرة بأمان حتى في حال الاضطرابات الشديدة في الجو.

ولا يزال الروبوت PIBOT قيد التطوير، لكنه يستطيع قراءة خرائط «جيبسون» من جميع أنحاء العالم، وهو أمر مستحيل بالنسبة للطيارين البشر، ويطير الروبوت دون أن يرتكب أخطاء.