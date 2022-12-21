“روبوت” لمكافحة الحرائق بمحطة الشعيبة في مكة

المناطق_واس

عززت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، منظومة الأمن والسلامة داخل مرافقها وفي محيط أعمالها، بأحدث الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز معايير الأمن والسلامة والكفاءة والبيئة.

ودشن قسم الإطفاء والحماية من الحريق في منظومة الشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم، “روبوت” مكافحة الحرائق المضاد للانفجار والمصمم والمعتمد لإطفاء الحرائق في الأماكن ذات مخاطر الانفجار العالية.

وتشمل المواقع ذات المخاطر العالية، مصانع التكرير البتروكيميائية ومخازن البترول والغاز والعديد من مصانع الكيماويات والمخازن وأماكن النقل ونحوها.

تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة المخاطر

وأوضح المدير التنفيذي للأمن الصناعي المهندس مروان سلاغور، أن المؤسسة تستهدف في هذا المشروع امتلاك نظام مكافحة حرائق متكامل، يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى معايير السلامة ومكافحة المخاطر.

وأضاف أن المؤسسة تطور حلولًا جديدة ومبتكرة لتعزيز وسائل الأمن والسلامة بموثوقية واستدامة.

وأشار إلى أن “الروبوت” مزود بالقاذف العلوي، ولوحة التحكم عن بعد، وھذا يساعد طاقم رجال الإطفاء على تحسين عملية الإنقاذ وتقليل عدد الإصابات في المهمة.

مضاد للانفجار والاشتعال

ويمتاز روبوت مكافحة الحرائق بأنه مضاد للانفجار ومضاد للمياه، كما أن الجزء الأمامي منه مغطى بطبقة قادرة على احتمال الحرارة، ومطاط مضاد للهب يمنع اشتباك خرطوم الإطفاء.

كما يمتاز بقدرته على سحب خرطومي إطفاء بطول 60 م معبأة بالماء، وقدرة كبيرة على تحمل درجات الحرارة، ومزود بنظام رشاشات تبريد أتوماتيكية “ستائر مياه مزدوجة”، وجهاز تحكم عن بعد للتحكم في دوران القاذف وتغيير أساليب الإطفاء المتعددة، وسھولة التبديل بين المياه والرغوة.

ويتضمن نظامًا لاسلكيًا، لنقل الصورة عالية الجودة في المراقبة، وتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متقدمة توفر مسافة طويلة للاتصال وقدرة عالية ونقل البيانات إلى مركز التحكم والقيادة وصناع القرار.

قدرة على التسلق وعبور العوائق

ويتسم الروبوت بقدرته على التسلق وعبور العوائق من خلال زوايا كبيرة، ونظام مستقل لتخفيف تأثير الصدمات القوية، وقدرة عالية على المناورة والحركة السريعة والتي يمكن تعديلها.

ويتميز روبوت مكافحة الحرائق بالاتصال بالإنترنت، والتشخيص والتحليل عن بعد، والكشف عن الغاز والحرارة، وتوليد الطاقة الأوماتيكي وكبح الارتداد، وتجميع الصوت والصورة من الموقع، والتجنب التلقائي للعوائق، ومكافحة الحريق من مسافات طويلة للبضائع الخطرة، وخاصية الإنقاذ.