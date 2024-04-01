رودريجو يقود ريال مدريد للفوز على بيلباو بثنائية

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سجل رودريجو هدفا في كل شوط ليقود ريال مدريد للفوز 2-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

ويملك ريال 75 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وعشر عن جيرونا صاحب المركز الثالث. ويحتل بيلباو المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وافتتح رودريجو التسجيل بعد ثماني دقائق من البداية عندما أطلق تسديدة قوية بهدوء من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة بعد انطلاقة سريعة فشل دفاع بيلباو في التعامل معها بإغلاق مرماه أمام الجناح البرازيلي.

وفي الدقيقة 73 تلقى رودريجو تمريرة من زميله جود بلينجهام في الجانب الأيمن لمرمى الضيوف إثر هجمة مرتدة مما منحه الوقت والمساحة لدخول منطقة الجزاء وتسديدة الكرة في المرمى من مدى قريب.