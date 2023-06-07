روسيا أمام مجلس الأمن: كييف ارتكبت جريمة لا يمكن تصورها بتفجير سد كاخوفكا

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء، أن “نظام كييف ارتكب جريمة لا يمكن تصورها بتفجير سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية”، وذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لبحث الأزمة.

وقال نيبينزيا: “في ليلة 6 يونيو، ارتكب نظام كييف جريمة لا يمكن تصورها بتفجير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية، ونتيجة لذلك بدأ تدفق المياه بشكل غير منضبط في مجرى نهر دنيبر”.

وأشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن العديد من المناطق غمرتها المياه، مضيفا أن “الآلاف من الناس بحاجة إلى إجلاء عاجل، وعمليات الإجلاء بدأت بالفعل”.

وتابع: “لقد لحقت أضرار جسيمة بالقطاع الزراعي في المنطقة المحيطة والنظام البيئي لمصب نهر دنيبر”.

ونوه نيبينزيا إلى أن روسيا في حيرة شديدة من محاولات الأمانة العامة للأمم المتحدة التنصل من إدانة جرائم أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن نيبينزيا، الثلاثاء، أن المزاعم حول احتمال تورط روسيا في انهيار محطة كاخوفسكايا الكهرومائية تتعارض مع التفكير السليم، مشيرا إلى أن موسكو طلبت عقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه المسألة.

وقال نيبينزيا للصحافيين ردا على سؤال حول احتمال تورط روسيا في انهيار المحطة: “بالطبع لا. ما هي حالة الصحة العقلية لمن يردد ذلك؟”.

وتساءل نيبينزيا: “هل يعقل أن ننفذ عملا تخريبيا ضد المحطة والسد في الوقت الذي ستتجه فيه المياه إلى مناطق تحت سيطرة روسيا؟”.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا طلبت عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه المسألة.

وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، وهو تابع لروسيا، قد ذكر أن القوات الأوكرانية قصفت محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ، مما أدى إلى تدفق المياه بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد تجاوز ارتفاع المياه في بلدة نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، وفي الوقت الحالي تقع 14 بلدة في منطقة الفيضان، ولا يستثنى أن تغمر المياه نحو 80 بلدة.

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن ما لا يقل عن 16 ألف شخص فقدوا منازلهم جراء انهيار سد محطة كاخوفكا الكهرومائية.