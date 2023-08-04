روسيا: أوكرانيا خسرت 43 ألف عسكري خلال الهجوم المضاد

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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت “الهجوم” في يونيو.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذا الرقم لا يشمل الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الأوكرانية والأجنبية، والمرتزقة الأجانب، وكذلك العسكريين الذين تمت تصفيتهم نتيجة ضربات بأسلحة بعيدة المدي وعالية الدقة في المناطق الخلفية.

وأضافت الدفاع الروسية: “منذ بداية هجوم كييف تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس”، وبحسب بيان الدفاع الروسية: “منذ بداية الهجوم فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 1800 دبابة ومركبات قتالية مدرعة من بينهما 25 دبابة ليوبارد على خط التماس”.

وتابعت: “أوكرانيا خسرت خلال شهرين من هجومها المضاد 747 مدفعية ميدانية من بينهم 76 منظومة مدفعية من طراز “إم777″ أمريكي الصنع و84 مدفع ذاتي الدفع صنع بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا”.