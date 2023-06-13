روسيا: اصطدام ناقلتي نفط في إركوتسك وفرض حالة الطوارئ في منطقة الحادث

المناطق_متابعات

أعلنت السلطات الروسية في منطقة إركوتسك اليوم الثلاثاء، أن ناقلة محملة بالنفط اصطدمت بأخرى كانت تخضع لأعمال صيانة في نهر “لينا”.

وقال حاكم منطقة إركوتسك إيغور كوبزيف – وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية – “إن حالة الطوارئ فرضت في المنطقة التي اصطدمت فيها ناقلتان على نهر “لينا” بالقرب من قرية أليكسيفسك بمنطقة إيركوتسك”.

وكانت إحدى السفن في تلك اللحظة قيد الإصلاح في الميناء، والثانية “إروفي خاباروف” كانت تقل الوقود.

وأدى التصادم إلى إتلاف أحد الخزانات التي كانت تحتوي على أكثر من 100 طن من الوقود، ما تسبب في تسرب كميات من الوقود إلى النهر.

وقد تمكنت الأجهزة المختصة من نقل الوقود إلى خزان آخر، وبدأت العمل على معالجة آثار الحادث.