روسيا: الحرب مستمرة حتى نزع سلاح أوكرانيا

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وصف المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الهجوم الأوكراني المضاد على بلاده بـ«الانتحاري». وشدد على أن العمليات العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا حتى نزع سلاحها.

وقال: «إن كييف لا تمتلك أسلحة وتحاربنا بأسلحة الغرب»، مضيفا أن «تفجير سد كاخوفا سيضر روسيا كثيرا». واعتبر المندوب الروسي في مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم (الجمعة)، أن فتح تحقيق في إرسال إيران أسلحة لروسيا غير مبرر، لافتا إلى أن الدول الغربية قدمت حججاً غير مقنعة بشأن دعم روسيا بالمسيرات.

وكان مندوب موسكو يعلق على تصريحات مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس، بالقول: «قلقون من إرسال إيران طائرات مسيرة لروسيا».

وكان البيت الأبيض قال إن روسيا تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة على أراضيها. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم: «إن روسيا تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة على أراضيها، وإن المنشأة قد تتمكن من العمل بطاقتها كاملة مطلع العام القادم». وأفاد بأن موسكو استخدمت مسيرات إيرانية لمهاجمة كييف، مؤكدا أن الشراكة العسكرية بين الروس والإيرانيين تبدو في ازدياد. ونفت طهران من قبل تورطها في الصراع الروسي الأوكراني، وأكدت أنها لم تبع مسيرات إلى القوات الروسية، فيما نفت موسكو أيضا تلك الاتهامات مؤكدة أنها ليست بحاجة لدعم عسكري من الخارج.