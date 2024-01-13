روسيا: القصف الأمريكي البريطاني على اليمن لا علاقة له بحق الدفاع عن النفس

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن لا تمت بصلة لحق الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “خلافا لتأكيدات زملائنا الغربيين، فإن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي اليمن لا علاقة لها بممارسة حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

ولفت نيبينزيا إلى أن استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ينطبق على الوضع بالنسبة للسفن التجارية. موضحا أن “حق الدفاع عن النفس لا يمكن استخدامه لضمان حرية الملاحة، وزملاؤنا الأمريكيون يعرفون ذلك جيدا”.

وأضاف أن “المهمة الرئيسية للأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها هي الحيلولة دون تهديد السلام وقمع أعمال العدوان، أو غيرها من الانتهاكات المخلة بالسلام وفقا لمبادئ القانون الدولي”.