روسيا: النهج الأمريكي “السام” دفعنا إلى إلغاء المحادثات النووية

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اتهمت موسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتبني نهج سام مناهض لروسيا، وقالت إن هذا النهج هو ما دفعها إلى تأجيل المحادثات بشأن الأسلحة النووية مع المسؤولين الأمريكيين في القاهرة هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر تطبيق تليجرام: “في المجالات جميعها، نلاحظ أعلى مستوى من السُمية والعداء من واشنطن”.

وأضافت زاخاروفا، أنه في إطار الحرب الشاملة التي شُنت ضدنا على عدة أصعدة، فإن كل خطوة أمريكية تقريبًا تجاه روسيا تنبع من رغبة في إلحاق الضرر ببلدنا حيثما أمكن ذلك”.

معاهدة الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال سارية

نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، قوله إن معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال سارية.

وأضاف ريابكوف، أن المعاهدة لا تزال سارية على الرغم من غياب التفتيش المتبادل بين البلدين، وقرار روسيا في اللحظة الأخيرة إلغاء محادثات لجنة مشتركة هذا الأسبوع.