روسيا: انطلاق انتخابات في 80 منطقة من بينها 4 مناطق جديدة ضمتها من أوكرانيا

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فتحت مراكز الاقتراع في روسيا، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا من أوكرانيا في سبتمبر 2022.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ أن هذه الانتخابات تجري في إطار ما يسمى “يوم التصويت الموحد” في أكثر من 4 آلاف عملية انتخابية، حيث تشهد 21 منطقة انتخابات مباشرة لقادتها، بينها انتخابات عمدة موسكو وحاكم مقاطعتها، فيما تجري في 20 من الأقاليم الروسية انتخابات نواب الهيئات التشريعية المحلية، وفي 17 منطقة انتخابات بلدية، كما تجري أيضا انتخابات تكميلية لمجلس الدوما الروسي في أربع دوائر انتخابية فردية.

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن تستمر عملية التصويت في معظم المناطق الروسية على مدى ثلاثة أيام، حيث ستكون أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لموسكو وستغلق يوم الأحد المقبل.

وتعد الانتخابات هذا العام في روسيا الأولى التي تشارك فيها أربعة كيانات روسية جديدة هي جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجييا، حتى على الرغم من سريان “حالة الحرب” فيها، ما تطلب إدراج تعديلات في التشريع الانتخابي، حسبما ذكرت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا.

ومن المتوقع أن يحضر مراقبون أجانب الانتخابات في المناطق الجديدة، وأكدت لجنة الانتخابات في خيرسون حضور خبراء من البرازيل والهند وآيسلندا وإسبانيا وموزمبيق وهولندا.