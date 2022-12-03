روسيا تؤكد استعدادها لتزويد البلدان الأكثر احتياجاً بالحبوب

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أعلن مسؤول روسي ، عن استعداد بلاده إلى تزويد البلاد الأكثر احتياجا بالحبوب وتعويض النقص الأوكراني في الأسواق العالمية.

وقال أوليج أوزيروف، سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، اليوم السبت في مقال بمجلة نيوزويك الأمريكية: “على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب الأوروبي، فإن روسيا مستعدة للوفاء بمسؤولية وضمير بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات الهامة”.

وتابع الدبلوماسي الروسي: “في عام 2022 حققت روسيا رقماً قياسياً في إنتاج الحبوب، بواقع 152.2مليون طن، ونحن على استعداد لتوريد الحبوب الروسية إلى الدول المحتاجة جدا بشكل مجاني (500 ألف طن)، وكذلك توفير البديل للحبوب الأوكرانية بالكامل، والتي تشكل 2٪ فقط من الإنتاج العالمي، بأسعار معقولة لجميع البلدان المعنية”، حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية .