روسيا تتهتم أوكرانيا بقصف مدينة دونيتسك بصواريخ هيمارس

وجاء في بيان لمقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك: “جراء قصف إدارة مدينة دونيتسك في شارع أرتيم من قبل القوات الأوكرانية، أصيب مدنيان.. تم نقلهم على الفور إلى مركز طبي”.

ونقلت وكالات أنباء روسية الخبر، مشيرة في العنوان إلى أن الاستهداف تم بواسطة صواريخ هيمارس الأميركية، كما أن المدخل الرئيسي للمبنى تعرض للقصف ولحقت أضرار بعدة سيارات بالقرب منه.