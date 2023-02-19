روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لحادث نووي

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اتهمت روسيا، اليوم، أوكرانيا بالتخطيط لوقوع حادث نووي.

وأوضحت روسيا أن أوكرانيا تعتزم شن هجوم نووي على أراضيها لتحميل موسكو مسؤوليته قبل اجتماع للأمم المتحدة.

ومنذ بدء الحرب بين الدولتين قبل ما يقرب من عام، اتهمت موسكو، بشكل متكرر، كييف بالتخطيط لعمليات بأسلحة غير تقليدية، باستخدام مواد بيولوجية أو مشعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن مواد مشعة تم نقلها إلى أوكرانيا من دولة أوروبية، وإن كييف تستعد لعمل استفزازي واسع النطاق.

وأضافت: «الهدف من هذا الاستفزاز هو اتهام الجيش الروسي بشن هجمات عشوائية مزعومة على منشآت مشعة خطرة في أوكرانيا، ما يؤدي إلى تسرّب مواد مشعة وحدوث تلوث في المنطقة».

وترفض أوكرانيا وحلفاؤها مثل هذه الاتهامات، ويصفونها بأنها محاولات لنشر معلومات مضللة، ويتهمون موسكو بالتخطيط لتنفيذ حوادث نووية في محاولة لتحميل أوكرانيا مسؤوليتها.