روسيا تحبط هجوما بمسيرات على مطار عسكري.. وتتهم كييف

المناطق_وكالات

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، إحباط هجوم بالمسيّرات على مطار عسكري وسط البلاد، في حين تستعد كييف لشن هجوم على القوات الروسية منذ شهور.

وقال إن هجوما شنته طائرات بدون طيار أوكرانية على مطار سيفيرني في منطقة إيفانوفو يقع شمال شرق العاصمة الروسية تم إيقافه.

كما أوضح أن “هجوما إرهابيا على مطار عسكري في منطقة إيفانوفو تم التخطيط له ضد أنظمة الإنذار المبكر”.

وبين مجلس الأمن الروسي أنه تم احتجاز عدد من الأوكرانيين قاموا بتسليم العبوات الناسفة لمهاجمة الطائرات العسكرية الروسية.

10 طائرات مسيرة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإدارة الروسية في شبه جزيرة القرم أنها صدت خلال الليل غارات شنتها عشر طائرات مسيرة أوكرانية على سيفاستوبول.

وقال حاكم المدينة ميخائيل رازوجاييف “خلال الليل، صدت الدفاعات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية هجوماً جديداً على سيفاستوبول”، الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في البحر الأسود.

كما كتب في رسالة على تلغرام، أن أوكرانيا أطلقت “أكثر من عشر طائرات مسيّرة”، مؤكداً أن اثنتين منها أُسقطتا فوق البحر وأن أخرى سقطت في غابة بعد “فقدان السيطرة عليها”.

وأضاف رازوجاييف “لم تتضرر أي من البنى التحتية في المدينة”.