روسيا: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجهنا

المناطق-متابعات

قال الكرملين «الأربعاء» إن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا «لن يغير مسار الأحداث» وإن روسيا ستواصل هجومها مهما كلف الأمر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين إن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا سيؤدي إلى «تصعيد التوتر، زيادة مستوى التصعيد. نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيناقش احتياجات أوكرانيا من الأسلحة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتطلب أوكرانيا منذ شهور تزويدها بمئات الدبابات الثقيلة الحديثة والصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر وطائرات لتتمكن من شن هجمات مضادة واستعادة الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا.

وتقول أوكرانيا أيضًا إن الصواريخ عالية الدقة ستمكنها من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية.

وترى روسيا في الإمدادات الأميركية والأوروبية لأوكرانيا أن الغرب أعلن حربًا بالوكالة على موسكو.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، فيما أكدت كييف أن الدول الغربية تعهدت تسليمها «120 إلى 140»دبابة ثقيلة للتصدي للجيش الروسي.

من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيزور أوكرانيا لإعادة فتح سفارة بلاده.

وعندما سئل نتانياهو ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب: «حسنا، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة نقلت مخزونا من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، مقارنا بين هذا الجهد والعمليات التي تشنها بلاده ضد إيران.

وتأتي هذه التصريحات غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القدس حيث دعا إلى الهدوء في أعقاب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما حض إسرائيل على زيادة دعمها لأوكرانيا.

وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نظيره الأمريكي أنه سيزور أوكرانيا لإعادة فتح سفارة بلاده، وهي أول زيارة من نوعها منذ الحرب.

من جهتها، أعلنت أوكرانيا أن الدول الغربية تعهدت تسليمها «120 إلى 140»دبابة ثقيلة للتصدي للجيش الروسي الذي كثف هجومه في الفترة الأخيرة. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا في مقطع فيديو على فيس بوك: «في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية 120 إلى 140 دبابة حديثة غربية»، مذكرًا بأن هذه الدبابات هي من طراز ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأمريكية.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عن عدد هذه الدبابات التي تعهّد حلفاؤها الغربيون بتقديمها لها. لكن عملية التسليم قد تستغرق أشهرا، وفق مصادر دبلوماسية، بين عمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها. ويخشى الغربيون من أن يدفع دعم عسكري أكبر لكييف، الكرملين إلى التصعيد في حين تعتبر موسكو أن الأمريكيين والأوروبيين أعلنوا حربا بالوكالة عليها.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، «الأربعاء»، أن مجموعة «يوجني» التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني وسبع قطع من المعدات ومستودع ذخيرة، في يوم واحد، خلال عمليات هجومية على محور دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: «سيطرت وحدات من المجموعة «يوجني» التابعة للقوات المسلحة الروسية على خطوط ومواقع استراتيجية مهمة وألحقت أضرارًا نارية بالعدو في مناطق تونينكو ونيليبوفكا. وسيفيرني في دونيستك، وفي منطقة دوبروفولي، دمرت مستودع الذخيرة للواء المدفعية 55 للجيش الأوكراني في إطار العمليات الهجومية على محور دونيتسك».

وأشارت إلى أنه تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر مستا-بي» وراجمة «اوراغان» ومدفع فرنسي الصنع من طراز Caesar في يوم واحد.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق زولوتاريفكا وكريمينايا ونوفوفوديانوي وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وستوروجيفوي وبيتريفسكي من جمهورية دونيتسك الشعبية وتشابيفكا في مقاطعة زابوروجيه. كما اعترضت ثلاثة صواريخ من راجمات هيمارس.

كما أكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا وأربعة مدافع هاوتزر على محوري يوجنو دونيتسك وزابوروجيه في يوم واحد.