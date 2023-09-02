روسيا تسيطر على مواقع رئيسة قرب كوبيانسك

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أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على مواقع رئيسة على مرتفعات قرب مدينة كوبيانسك شرقي أوكرانيا، وهي جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة، فيما أعلنت تدميرها مسيّرات أوكرانية خلال أسبوع، وصرحت كييف بأن الهجوم بمسيّرات على مطار «بسكوف» نفذ من الداخل الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية على «تليغرام»، أنه «في اتجاه كوبيانسك، تحسن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على مواقع رئيسة على مرتفعات».

وتعزز موسكو وجودها العسكري، لاستعادة السيطرة على قطاع كوبيانسك الذي سيطرت عليه كييف العام الماضي.

فيما نوّهت السلطات الإقليمية الأوكرانية إلى ضربات طالت مدن بوروفا، وكوبيانسك، وكيسليفكا، التي تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون. وقالت الناطق باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني، إيليا ييفلاش، إن روسيا حشدت 45 ألفاً من جنودها.

وأكد الجيش الروسي إحرازه تقدماً في المنطقة، فيما أقرت نائب وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، بحصول معارك شرسة جداً في منطقة كوبيانسك خلال الأيام الأخيرة.

في الأثناء، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إسقاطها 281 مسيّرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، بينها 29 فوق مناطق غربي روسيا، فيما أفادت أوكرانيا بأن هجوم المسيّرات على مطار «بسكوف»، شمال غربي روسيا، الذي أدى إلى اتلاف عدة طائرات نقل، نفذ من داخل الأراضي الروسية.

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، عبر «تليغرام»، إن «المسيّرات التي استخدمت لشن هجوم على قاعدة «كريستي» الجوية في بسكوف، أطلقت من داخل روسيا»، وأضاف «أصيبت أربع طائرات عسكرية شحن روسية من طراز «إيل 76»، نتيجة الهجوم».

وصرح بودانوف، في مقابلة مع موقع «ذي وور زون»، «ننشط في الأراضي الروسية». وبحسب الموقع، رفض المسؤول الكشف عمّا إذا كانت العملية نفذها رجاله أم روس يعملون لحساب كييف. واكتفى بالقول: «تم تدمير طائرتين عسكريتين روسيتين وإلحاق أضرار بطائرتين أخريين».

ورداً على سؤال حول الموقع الذي انطلقت منه المسيّرات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «خبراء عسكريين يعملون على تحديد مسار الطائرات دون طيار، لاتخاذ التدابير اللازمة، لتفادي تكرار هذه الحوادث». ورفض بيسكوف التعليق على المزاعم الأوكرانية، وأحال بدلاً من ذلك الأسئلة إلى وزارة الدفاع.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أمس، أن الولايات المتحدة لاحظت «تقدماً ملحوظاً للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ72 الأخيرة».وقال كيربي، إنّ «انتقاد (بلد) شريك وصديق يحاول التقدم وسط ظروف دامية، ورهيبة، وعنيفة، هذا الأمر فعلاً ليس مفيداً» (في إشارة إلى الانتقادات الأخيرة للهجوم الأوكراني المضاد في الصحافة الأمريكية).