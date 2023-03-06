روسيا تضيق الخناق على باخموت.. زيلينسكي يقول إن جنوده يخوضون معركة صعبة ومؤلمة

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الاثنين، إن قوات كييف تخوض معركة مؤلمة وصعبة في دونباس، التي تضم مدينة باخموت.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إنه فخور بشجاعة وصمود الجنود الذين يقاتلون في باخموت، مضيفا أن هذه واحدة من أصعب المعارك.

وفي تصريحات خاصة للعربية، ألمح يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى احتمال انسحاب أوكرانيا من باخموت، إذا اعتبر القادة العسكريون أنه لا يوجد أهمية استراتيجية وراء المعركة..

أما نائب عمدة باخموت ألكسندر مارشـينكو فقال إن القوات الروسية تنفذ عمليات تدمير شامل في المدينة.

وأوضح أن شدة المعارك تسبب تباطأ كبيرا في إجلاء المدنيين من الخطوط الأمامية للجبهات في باخموت.

كما أكد مارشينكو أن الجيش الروسي لا يستهدف الاستفادة من المدينة بعد السيطرة عليها، ولكن هدفه الوحيد هو تمزيقها..

ولا تزال مدينة باخموت عصية أمام مرتزقة فاغنر رغم تطويقها من 3 جهات، ويحتدم القتال في محيطها منذ 7 أشهر.

وفي آخر التطورات الميدانية، نجحت فاغنر في التقدم داخل الضواحي الشمالية للمدينة، حيث تطوقها حاليا من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية لكنها لم تنجح لحد الآن في اختراق المحور الغربي.

وأدت المعارك إلى تهجير سكان المدينة التي كانت تأوي 70 ألف نسمة قبل بداية الحرب، والآن لم يتبق فيها سوى 4 آلاف مدني يعيشون حاليا في الملاجئ تحت ظروف صعبة.

وتسببت المعارك العنيفة المستمرة في إلحاق ضرر كبير بمباني المدينة وبينتها التحتية وشبكات المياه والكهرباء والغاز.