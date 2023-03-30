روسيا تطلق قمراً دفاعياً.. وقصف أوكراني لمدينة تسيطر عليها موسكو

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق محطة الفضاء الروسية صاروخًا حاملاً من طراز “سويوز- 2.1 في” مع قمر اصطناعي لحساب الإدارة العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن الصاروخ تم إطلاقه من محطة الفضاء التجريبية التابعة لها، مضيفة أن أطقم القتال التابعة لقوات الفضاء الروسية نفذت عملية إطلاق المركبة الفضائية سيوز مع قمر اصطناعي لصالحها.

يُذكر أن هذا هو الإطلاق السادس لمركبة فضائية روسية في هذا العام، والثانية من قاعدة بليسيتسك الفضائية، لأول مرة في عام 2023.

من جهة أخرى، قصفت أوكرانيا محطة للسكك الحديدية في مدينة ميليتوبول التي سيطرت عليها روسيا، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عنها.

وأكد مسؤولون عينتهم موسكو أن محطة السكك الحديدية تعرضت لأضرار، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن المدينة والقرى المجاورة.

وتمثل ميليتوبول قاعدة الإدارة الروسية في زابوريجيا، التي تعد واحدة من 5 مدن أوكرانية ضمتها موسكو.

وكانت أوكرانيا تسلمت قبل أيام دفعة من دبابات القتال الغربية، لاستخدامها في شن هجوم مضاد على القوات الروسية مع انتهاء موجة الطقس البارد.