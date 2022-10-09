روسيا تعلق رسميا على دعوة رئيس أوكرانيا للناتو بضرب موسكو

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علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي “للناتو” بتوجيه ضربة استباقية لروسيا وتفسيراته اللاحقة لها، مشيرة إلى أنها تؤكد ضرورة العملية الروسية في أوكرانيا .

ولفتت زاخاروفا إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف أوضح أن زيلينسكي لم يكن يقصد توجيه ضربات نووية لروسيا الآن، بل تحدث عن الوضع قبل فبراير 2022، أي قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت: “لديهم رغبة في درء زيلينسكي أو حمايته أو على الأقل بطريقة ما تبرئة وحل هذا الوضع برمته، لأنه تسبب في موجات حول العالم. إنهم يؤكدون الاحتمالات التي تحدثت عنها موسكو في فبراير ومارس، وعزم نظام كييف على ضرب روسيا، أو استخدامه في ذلك”.