روسيا تفكر في الانتقال للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

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نقلت وكالات أنباء روسية عن ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم قوله اليوم الأحد إن الاتحاد قد يفكر في الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي بدلا من الأوروبي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديوكوف قوله “قبل بضعة أشهر قلت إن خيار آسيا سابق لأوانه. لكنها الآن فرصة يجب أن نفكر فيها”.

وقرر الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) في فبراير شباط الماضي حرمان كافة الفرق الروسية سواء المنتخبات أو الأندية من المشاركة في مسابقاتهما بعد أن أطلقت موسكو ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية في يوليو تموز الطعون التي قدمها الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية محلية ضد قرار الفيفا واليويفا بحرمانهم من المشاركة في كافة المسابقات حتى إشعار آخر.

وقال ديوكوف “لم أتحدث إلى ممثلين من آسيا حتى الآن لأنه يوجد اليويفا، فهم يعتبروننا عضوا في الأسرة الأوروبية. سيكون من غير اللائق منا أن نبدأ المفاوضات في هذا الوضع”.

والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدير اللعبة في قارة آسيا.